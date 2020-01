Weltmeister auf dem „Spobis“ : Kramers Liebeserklärung an Borussia

Düsseldorf Weltmeister trifft Weltmeister: Fußballer Christoph Kramer podcastet mit dem früheren Weltklasse-Hockeyspieler Moritz Fürste. Heraus kam eine Liebeserklärung an Borussia Mönchengladbach, warum sein erster Kuss zu spät war und ob er für Olympia zur Verfügung stünde.

Wenn Kramer sein Leben noch einmal von vorn leben könnte, würde er nichts verändern. „Ich bereue nichts. Ich würde wirklich nichts anders machen in meinem Leben. Natürlich gibt es Sachen, die man gern gemacht hätte. Ich war nicht auf meinem eigenen Abi-Ball, die erste Party war ein bisschen später. Der erste Kuss kam zu spät. Man verliert den sozialen Anschluss in der Schule. Man kann nie mitreden bei ‚Wer hatte was mit wem?’. Ich bin nie weiter als 50 Kilometer von meinem Elternhaus weggegangen. Es gibt mir viel für mein Leben, dass meine alten Schulfreunde, mit denen ich mein ganzes Leben verbringe, noch da sind, wir machen zwei, drei Mal die Woche etwas zusammen. Daraus ziehe ich so viel Kraft und Lebensenergie. Ausland reizt mich generell nicht so. Ich fühle mich super wohl in Gladbach. Das ist meine Komfortzone“, sagt Kramer. Viele Psychologen sagen, man soll seine Komfortzone verlassen. Aber ich habe so viel dafür getan, die aufzubauen, deswegen sehe ich wenig Gründe sie zu verlassen. Ich habe meine fußballerische Heimat und Liebe gefunden.“