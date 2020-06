Zuletzt zwei Spiele auf der Bank : Darum ist Kramer bei den Bayern ein Startelf-Kandidat

Voller Einsatz: Christoph Kramer am 6. Oktober 2018 beim 3:0-Sieg der Borussen in München. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Der Mittelfeldspieler hat mit Borussia schon zweimal beim Rekordmeister gewonnen. Zuletzt gehörte er nicht zur Startelf, weil Marco Rose sein Team offensiver ausrichtete. Möglich, dass der Trainer nun etwas anders plant im Zentrum.

Christoph Kramer wusste, woran es gelegen hat. „Wir standen sehr kompakt und haben die Räume gut zugelaufen. Deswegen war es für uns heute relativ einfach, die Zweikämpfe zu gewinnen. Die Effizienz war aber heute der Schlüssel zum Erfolg. In den ersten zehn Minuten war es schwierig, ins Spiel zu kommen. Dann haben wir mit unseren ersten beiden gelungenen Aktionen zwei Tore gemacht. Diese brutale Effizienz brauchst du, um in München etwas zu holen, wir haben sie gehabt“, sagte Borussias Mittelfeldspieler nach dem 3:0-Sieg beim FC Bayern München in der vergangenen Saison. So gesehen müssen die Gladbacher das Gegenteil von dem machen, was sie beim 0:1 in Freiburg gemacht haben. Im Breisgau aasten sie regelrecht mit ihren Chancen in der ersten Halbzeit.

Info Sommer und Thuram haben alle Spiele gemacht Einsätze Liga/RP-Notenschnitt Bénes 18/2,9, Bensebaini 16/2,5, Beyer 3/3,4, Doucouré 1/-; Elvedi 29/2,8, Embolo 24/2,9, Ginter 27/2,8, Herrmann 23/3,1, Hofmann 20/3,3, Jantschke 14/2,7, Johnson 6/3,6, Kramer 18/2,9, Lainer 27/3,1, Neuhaus 26/3,2, Plea 27/3,3, Raffael 7/3,3, Sommer 30/2,7, Stindl 21/3,0, Strobl 10/3,6, Traoré 4/-, Thuram 30/3,1, Wendt 22/3,6, Zakaria 23/2,8. Ein-/Ausgewechselt Bénes 8/5, Bensebaini 3/2, Beyer 3/0, Doucouré 1/0, Elvedi 2/4, Embolo 10/9, Ginter 0/1, Herrmann 10/7, Hofmann 6/6, Jantschke 4/5, Johnson 3/3, Kramer 5/5, Lainer 0/3, Neuhaus 4/8, Plea 2/7, Raffael 7/0, Stindl 11/9, Strobl 4/2, Thuram 3/17, Traoré 4/0, Wendt 5/2, Zakaria 1/1 Tore/Vorlagen Plea 10/11, Thuram 10/8, Embolo 7/5, Stindl 6/3, Herrmann 5/7, Bensebaini 5/3, Neuhaus 4/2, Hofmann 2/2, Wendt 2/2, Zakaria 2/2, Lainer 1/3, Ginter 1/1, Elvedi 1/0, Bénes 0/3, dazu ein Eigentor von Jorge Meré (Köln) Zu-Null-Spiele Sommer 6 Gelbe Karten Lainer (8), Zakaria (7), Neuhaus (6), Jantschke (5), Bensebaini, Elvedi, Embolo, Herrmann, Stindl (je 4), Bénes, Hofmann, Kramer, Thuram, Wendt, Trainer Marco Rose (je 3), Ginter (2), Strobl (1) Gelb-Rote Karten: Plea (2), Bensebaini (1) Rote Karte: Eberl (1)

Kramer sah nach dem Seitenwechsel dann eine Borussia, die sich den Faden aus der Hand nehmen ließ und verlor. Er selbst konnte nichts daran ändern, denn er kam nicht zum Einsatz. Trainer Marco Rose hatte sich wie beim 4:1 gegen Union Berlin für eine sehr offensive Besetzung der Doppelsechs mit Jonas Hofmann und Florian Neuhaus entschieden. Am Samstag, wenn die Gladbacher um 18.30 Uhr beim Rekordmeister FC Bayern antreten, könnte es mal wieder ein Fall für Christoph Kramer sein.

Wenn Rose sein Mittelfeld etwas defensiver ausrichten will, könnte er Kramer aufbieten, ob nun als einen Teil der Doppelsechs im 4-3-3-System oder auch in einem System mit einer Dreierkette. Kramer kann einem Spiel Ruhe und Stabilität geben mit seiner Ballsicherheit und der Laufstärke, er ist aber auch für Aktionen nach vorn gut. Vergangene Saison war er bei Patrick Herrmanns Tor zum 3:0 der Vorlagengeber.

Beim letzten Spiel in der Allianz-Arena im Oktober 2018 war Kramer der einzige Sechser im 4-3-3-System von Ex-Trainer Dieter Hecking. Hofmann und Neuhaus bildeten die Doppelacht. Nun könnten Kramer und Neuhaus das Duo vor der Abwehr und Hofmann als Zehner oder Rechtsaußen zum Einsatz kommen. Denn vorn ist wegen der Gelb-Rot-Sperre von Alassane Plea ein Platz frei geworden.

Kramer ist zudem durchaus ein Experte für Spiele bei den Bayern. Nicht nur 2018, sondern auch 2015 war er bei einem Sieg in München über 90 Minuten ein aktiver Teil des Teams. Und auch da half er mit, den Bayern kaum eine echte Torchance zu gönnen beim 2:0-Sieg. Allerdings erlebte er als Borusse auch schon ein Debakel bei den Bayern: 2018 gab es ein 1:5. Josip Drmic, der kürzlich seine zweite Single (“Cinderella“) veröffentlicht hat, traf zur Führung. Danach brach Borussia böse ein.

Doch mit der Möglichkeit einer solchen Niederlage wird sich Kramer gar nicht erst beschäftigen. Man sollte nie mit diesen Gedanken in ein Spiel gehen. Positiver Druck ist immer gut. „Es sollte zum Anforderungsprofil eines Spielers gehören, dass er jedes Spiel so angeht, dass er es gewinnen kann. Egal, wie die Tabelle aussieht und wer der Gegner ist. Man hat in jedem Spiel gleich viel zu gewinnen und zu verlieren – nämlich drei Punkte“, sagte Kramer unserer Redaktion vor einem Bayern-Spiel.