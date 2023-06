Seit 2006 im Verein Kein neuer Vertrag für Borussias Team-Manager Heimeroth

In der vergangenen Woche hat Borussia Mönchengladbach diverse personelle Umstrukturierungen auf sportlicher Ebene vorgenommen. Dabei ging es neben dem neuen Trainer vor allem um drei Stellen: „Sportdirektor Lizenz“, „Leiter Entwicklung“ und „Head of Recruitment/Transfermanagement“. In Nils Schmadtke hat der Klub eine externe Lösung für den Posten des Sportdirektor Lizenz gefunden, Philipp Schützendorf (Leiter Entwicklung) und Mario Vossen (Head of Recruitment/Transfermanagement) sind intern aufgestiegen, Steffen Korell bleibt „Direktor Scouting“.