Borussias Gegner im Porträt : Manchester City übertrifft Gladbach in einer Sache dreifach

Kevin De Bruyne ist einer der Stars von Manchester City. Foto: AP/Neil Hall

Gerade aus der jüngeren Vergangenheit kennen sich Borussia Mönchengladbach und Manchester City bestens. Nun treffen sie im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Wir stellen die Engländer vor.

Der Trainer Seit 2016 hat Pep Guardiola bei Manchester City das Sagen an der Seitenlinie. Unter seinem Kommando kam es bereits zu zwei Aufeinandertreffen mit der Borussia. Seinen letzten Titel holte er im vergangenen Jahr, als er die Meisterschaft holte.

Doch gerade auf internationaler Bühne konnte Guardiola, der mit dem FC Barcelona einst zweimal die Champions League gewann, mit City noch keinen großen Erfolg feiern. In der vergangenen Saison scheiterte Guardiolas Team überraschend im Viertelfinale an Olympique Lyon.

Die Stars Mit Kevin De Bruyne prägt ein ehemaliger Bundesliga-Spieler seit Jahren das Offensivspiel von Manchester City. Seine Statistik ist beeindruckend: 236-mal hat der Belgier bislang für City gespielt. Dabei erzielte er 59 Tore und legte 99 weitere Treffer auf.

Foto: AP/Martin Meissner 10 Bilder Alle Spiele Borussias in der Champions League

Neben dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan strotzt City nur so vor prominenten Namen in der Fußball-Welt: Sergio Aguero, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus – insbesondere in der Offensive ist City an guten Tagen nicht zu stoppen. Kapitän ist allerdings ein anderer: der 35-jährige Mittelfeldspieler Fernandinho.

Der wertvollste Spieler 128 Millionen Euro ist Raheem Sterling laut dem Portal „transfermarkt.de“ aktuell wert. Der 24-jährige Nationalspieler Englands ist beim FC Liverpool groß geworden und spielt seit 2015 für Manchester. Unter Guardiola hat er sich zu einem unersetzlichen Faktor im Angriffsspiel entwickelt. De Bruyne (120 Millionen Euro) und Bernardo Silva (80 Millionen Euro) sind ebenfalls finanzielle Schwergewichte.

Citys Kader-Wert wird auf rund 1,08 Millarden Euro geschätzt. Zum Vergleich: Borussias Kader wird aktuell auf 340,88 Millionen Euro taxiert - etwa ein Drittel von dem, was die Stars von Manchester City wert sind.

Die bisherigen Duelle mit Borussia 1:2, 2:4, 0:4, 1:1 – so lautet die Bilanz aus Borussia-Sicht in der Champions League. Noch konnte die Gladbach in der Königsklasse nicht gegen City gewinnen. Doch ein Erfolgserlebnis hat es schon gegeben, allerdings im Uefa-Cup: 1978/79 setzten sich Gladbach auf dem Weg zum zweiten Titelgewinn nach einem 1:1 im Hinspiel mit 3:1 im Rückspiel durch.

So lief die Gruppenphase In einer Gruppe mit dem FC Porto, Olympiakos Piräus und Olympique Marseille startete Manchester City als hoher Favorit ins Champions-League-Rennen. Dieser Rolle sind ist der Klub gerecht geworden. Fünf Siege und ein Unentschieden gegen Porto ergeben zusammen 16 Punkte. So viele holten sonst nur die Bayern.

Die aktuelle Form in der Liga In der Premier League hinken die „Citzens“ ihren eigenen Erwartungen in dieser Saison komplett hinterher. Das belegt schon allein der aktuell enttäuschende Tabellenplatz neun. Doch es ist auch enger als es auf den ersten Blick aussieht: Die beiden Erstplatzierten Tottenham Hotspur und der FC Liverpool haben nur sechs Punkte Vorsprung auf City und ein Spiel mehr absolviert.