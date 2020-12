Borussias Königsklassen-Gegner : Real siegt nach Mini-Krise, auch Inter und Donezk erfolgreich

Real Madrid bejubelt gegen den FC Sevilla den 1:0-Siegtreffer durch Vinicius Junior. Foto: AP/Angel Fernandez

Mönchengladbach Am Mittwoch kommt es in Borussias Champions-League-Gruppe zum Finale. Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk haben ihre Generalprobe in den jeweiligen Ligen gemeistert.

Nach den beiden Niederlagen gegen Deportivo Alavés (1:2) und Schachtjor Donezk (0:2) hat Real Madrid vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den FC Sevilla feierten die Madrilenen am Samstag einen knappen 1:0-Sieg.

Der Torschütze war Vinicius Júnior, der eine flache und scharfe Hereingabe von Ferland Mendy in der 55. Minute verwandelte. Dabei profitierte der Brasilianer allerdings von einem Patzer des Torwarts Yassine Bounou, der nicht entschlossen genug aus seinem Tor lief und daher zusehen musste, wie Vinicius vor ihm an den Ball kam und das Spiel mit seinem Treffer entschied.

„Die letzten Tage waren nicht einfach. Es war wichtig, wieder zu punkten und ein gutes Spiel zu machen“, sagte Real-Trainer Zinédine Zidane nach der Partie, in der er neben Karim Benzema unter anderem auch auf Toni Kroos, Casemiro und Luka Modric setzte und keinen der Stars schonte. Im Gegensatz zu Kapitän Sergio Ramos, der nach seiner Muskelverletzung zwar wieder trainiert, aber noch nicht mit dabei war. Das könnte sich am Mittwoch (21 Uhr) gegen Borussia ändern.

Inter Mailand geht mit einem 3:1-Erfolg gegen den FC Bologna in den finalen Gruppen-Spieltag. Romelu Lukaku, der gegen Borussia zweimal doppelt getroffen hatte, brachte Inter in Führung. Auch danach gaben die Mailänder gegen Bologna, das auf Platz zehn der Serie A steht, den Ton an. Achraf Hakimi (45. und 70. Minute) machte mit einem Doppelpack alles klar. Vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer in der 67. Minute ließ sich Inter nicht verunsichern.

Damit steht die Mannschaft von Antonio Conte nach zehn Spielen mit 21 Punkten auf Platz zwei. Stadtrivale AC Mailand führt die Tabelle (23 Punkte) an und kann den Vorsprung am Sonntagabend (20.45 Uhr) mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua weiter ausbauen.

Ebenfalls drei Punkte holte Schachtjor Donezk. In der ukrainischen Liga gab es ein klares 5:1 gegen den FK Minaj. Spielpraxis bekamen dabei vor allem die Ersatzspieler. Und trotzdem war die Partie nach einer halben Stunde beim Stand von 3:0 bereits entschieden.