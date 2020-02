0:3 im Borussia-Duell : U19 verliert in Dortmund durch drei Standards

U19 verliert in Dortmund durch drei Standards

Dortmund Borussias U19 zeigte über weite Strecken ein starkes Spiel in Dortmund, verlor am Ende aber nach drei Toren aus Standardsituationen 0:3. Zweimal traf BVB-Wunderstürmer Youssoufa Moukoko.

Borussias U19 hat das Spitzenspiel der A-Junioren-Bundesliga bei Borussia Dortmund 0:3 (0:0) verloren. Auf der Rückfahrt hatten die Gladbacher viel Zeit, um nach Gründen für die Niederlage zu suchen. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit hochüberlegen und hatten alleine durch Famana Quizera drei dicke Chancen, um ein Tor zu erzielen. Auch Conor Noß und Ryan Adigo brachten den Ball nicht im Tor unter. „Wir haben in der ersten Hälfte all die Dinge, die wir uns vorgenommen und die wir im Training einstudiert hatten, umgesetzt“, sagte VfL-Trainer Sascha Eickel.