Fakten zum Spiel gegen Dortmund : Gegen Gladbach trifft Reus fast immer

Mönchengladbach Von 2009 bis 2012 spielte Marco Reus bei der Borussia in Mönchengladbach. Seit seinem Wechsel zum BVB spielte er elfmal gegen seinen Ex-Klub und erzielte dabei neun Tore. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Tospiel gesammelt.

In der Bundesliga hat der BVB dreimal in Folge kurz vor Schluss einen Vorsprung verspielt und 2:2 gespielt. So rutschte das Team auf Platz acht ab, was deutlich unter den eigenen Ansprüchen der Dortmunder, die Meister werden wollen, liegt. Gegen den BVB scheint immer etwas zu gehen.