LIVE Samstag ab 15.30 Uhr Gladbach duelliert sich zu Hause mit dem BVB

Mönchengladbach · Am 29. Spieltag empfängt Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion Borussia Dortmund, das zwischen den Partien im Champions-League-Viertelfinale an den Niederrhein reist. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

12.04.2024 , 14:59 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)