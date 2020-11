BVB-Star lobt Gladbach im Podcast : Darum findet Hummels Stindl und Rose gut

In diesem Moment dürfte Mats Hummels kein Fan von Lars Stindl gewesen sein, Borussias Kapitän bejubelt ein Gladbacher-Tor gegen den BVB. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels hält viel von Gladbachs Kapitän Lars Stindl und der Arbeit von Trainer Marco Rose. In seinem Podcast wird zwei Minuten von Gladbach geschwärmt.

Mats Hummels findet die Mönchengladbacher Borussia gut. In der 33. Folge seines Podcasts „Alleine ist schwer“, bei dem er unter anderem mit seinem Bruder Jonas am Mikrofon sitzt, definiert der Abwehrchef von Borussia Dortmund den Gladbacher Mannschaftskapitän Lars Stindl als seinen „Hero“ und lobt die Arbeit von Trainer Marco Rose.

Zwei Minuten wird geschwärmt von Gladbach in dem Podcast. Man ist sich einig: „Die spielen einen geilen Fußball“, haben „Spaß in der Kabine“, in Rose den „entspanntesten Trainer“ und in Ramy Bensebaini einen „Zocker, einen Timothee Atouba der Neuzeit“.

Foto: dpa, soe jai 20 Bilder Das ist Lars Stindl

Dann spricht Mats Hummels, der Weltmeister von 2014, über Gladbachs Kapitän. „Sie haben vorne Lars Stindl, von dem ich schon lange ein absoluter Fan bin. Er ist Kapitän, doch du hast das Gefühl, andere stehen im Fokus. Aber er ist einer, den willst du als Mitspieler immer in deiner Mannschaft haben“, sagt Hummels.

Er hat diese Erfahrung dreimal gemacht in seiner Karriere, einmal in der U21 des DFB, da gab es es 2009 ein 1:3 gegen die Türkei. Im deutschen A-Team erlebten Hummels und Stindl gemeinsam zwei Siege: 2017 ein 2:1 in Tschechien und ein 3:1 in Nordirland. Sie spielten insgesamt 133 Minuten zusammen.

Gegner waren sie 21-mal. Nur vier Siege erlebte Stindl bei 13 Niederlagen. Gladbachs 3:0 beim FC Bayern am 6. Oktober 2018 war Stindls bislang letzter Sieg gegen ein Hummels-Team. Das erste Spiel gegeneinander gab es vor 15 Jahren, damals waren beide noch U19-Spieler, Hummels bei den Bayern, Stindl beim Karlsruher SC. Es gab ein 0:0 am 20. August 2005.