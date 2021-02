Borussia-Fanklub : Bundestag-Fohlen senden eine Botschaft

Die aktuellen Entwicklungen bei Borussia Mönchengladbach bewegen die Fans. Unter anderem hat sich ein prominenter Gladbach-Fanklub aus Berlin zu Wort gemeldet.

Borussia hat am Mittwochabend das nominell größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Im Achtelfinale der Champions League treffen die Gladbacher um 21 Uhr in Budapest auf Manchester City. Gespielt wird in Budapest, weil englische Teams nicht nach Deutschland einreisen dürfen wegen der Corona-Situation. Es ist das siebte Champions-League-Spiel der Saison, und wieder dürfen keine Fans dabei sein. Das ist die Tragik dieser Königsklassen-Saison.