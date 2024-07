Spielplan-Fakten Borussias knifflige Auftaktgegner und weitere Besonderheiten

Gewissheit hatten Gladbach-Fans am Donnerstag zum ersten Mal gegen 9.45 Uhr, als die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2024/25 veröffentlichte. Gladbach empfängt in Bayer 04 Leverkusen den Deutschen Meister am 23. August (20.30 Uhr) im Borussia-Park – und hat damit zum siebten Mal in den vergangenen neun Jahren Heimrecht zum Auftakt.