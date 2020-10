Borussias Stürmer : Embolos große Stärke ist auch für ihn eine Gefahr

Breel Embolo war von Fortuna nicht fair zu stoppen. Foto: imago images/Uwe Kraft/UWE KRAFT via www.imago-images.de

Mönchengladbach Breel Embolo ist zurück und konnte im Test gegen Düsseldorf schon überzeugen. Es zeigte sich aber auch, dass die Überlegenheit des Borussia-Stürmers gegenüber seinen Gegnern schmerzhaft enden kann.

Dort gab es für die Düsseldorfer nämlich nur eine Möglichkeit, um den Schweizer Nationalspieler aufzuhalten: per Foul. Immer wieder wurde Embolo recht rabiat und meist strafwidrig angegangen. Der 23-Jährige geht eben auch gerne in die Eins-gegen-eins-Situationen, er scheut keinen Zweikampf, weil er sich darüber bewusst ist, dass er in Sachen Power und Tempo seinen Gegenspielern fast immer überlegen ist.