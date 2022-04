Borussia-Notencheck gegen Mainz : Bei den Usern ragt der „außerirdische“ Sommer noch mehr heraus

Interaktiv Mönchengladbach Trotz des Einbruchs in der zweiten Halbzeit haben die Borussen beim 1:1 gegen Mainz 05 noch ordentliche Noten bekommen - sowohl von den Usern als auch von unseren Reportern. Welche Tendenz es dennoch gab und wer hinter Yann Sommer auf dem Treppchen landete.

Das dürfte es noch nicht gegeben haben in dieser Saison: 97 Prozent der User waren sich einig im Notencheck und gaben Yann Sommer für seine „außerirdische“ (O-Ton Adi Hütter) Leistung beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 eine glatte 1. Da sich die restlichen drei Prozent alle für eine 2 entschieden, erreicht der Keeper den herausragenden Schnitt von 1,03. Selbstverständlich sind sich User und Reporter in der Hinsicht einig, auch wir zückten die Bestnote. Zum wiederholten Male in dieser Saison.