Erstes Spiel für Borussia : Rose kündigt Debüt von Embolo gegen Chelsea an

Mönchengladbach Für Marco Rose wird es das erste Spiel im Borussia-Park am Samstag gegen den FC Chelsea, der Trainer wird aber dafür sorgen, dass ein anderer Gladbacher sein überhaupt erstes Spiel für die Fohlenelf bestreiten wird: Breel Embolo.

So langsam wird es ernst für Borussia. Nach fünf Wochen Vorbereitung steht am Samstag die Generalprobe gegen den FC Chelsea (17 Uhr) auf dem Plan. Es ist der letzte Test vor dem Pflichtspielstart nächste Woche Freitag im Pokal beim SV Sandhausen (20.30 Uhr), acht Tage später ist Schalke 04 der erste Gegner in Bundesliga (18.30 Uhr).

Für den Marco Rose wird es sein erster Auftritt bei einem Spiel im Borussia-Park sein. Zwar wird das Stadion voraussichtlich nicht so gut gefüllt und atmosphärisch sein wie bei den kommenden Pflichtspielen, dennoch wird der neue Trainer einen ersten Eindruck davon bekommen, wie es bei den Heimspielen ablaufen wird. „Aber wir brauchen nicht mehr daraus zu machen, als es ist“, sagt Rose. „Das ist ein Test gegen eine Top-Mannschaft und es geht darum, dass wir uns langsam die Wettkampfschärfe erarbeiten. Wir freuen uns alle darauf, wenn es danach losgeht.“

Losgehen wird es aber schon am Samstag endlich für Breel Embolo. Für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro, die aufgrund von Bonuszahlungen noch auf 15 Millionen Euro anwachsen kann, kam der Stürmer in diesem Sommer von Schalke 04, erst seit vergangener Woche trainiert er nach einer überstandenen Fußverletzung mit der Mannschaft. Doch dabei hat Embolo offensichtlich so gute Eindrücke hinterlassen, dass Rose ihn gegen Chelsea als Joker bringen will. „Ich glaube, dass ich ihn für ein paar Minuten reinschmeißen werden. Dafür ist er bereit, und ich denke, dass das auch wichtig für seinen Kopf ist. Breel ist schmerzfrei und ich finde, dass er in dieser Woche richtig gut trainiert hat“, sagt Borussias Coach.