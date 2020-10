Kostenpflichtiger Inhalt: Embolo war es im März : Die Geschichte von Borussias Derby-Helden

Im leeren Stadion wartete Breel Embolo vergeblich auf Lärm von den Zuschauerrängen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Am Wochenende steht in Köln das Rivalen-Duell zwischen dem „Effzeh“ und Borussia an. Breel Embolo war zuletzt der entscheidende Mann für die Gladbacher und reihte sich damit in eine Reihe prominenter Namen ein.