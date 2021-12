Für das Heimspiel gegen Freiburg : Borussias Trainer hat personell wieder mehr Möglichkeiten

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Freiburg aussehen

Mönchengladbach Die Personalsituation bei Borussia Mönchengladbach bessert sich weiter. Trainer Adi Hütter kann gegen den SC Freiburg wieder mit Kapitän Lars Stindl planen, ein weiterer Borusse könnte sein Kader-Comeback geben. planen. Bei Christoph Kramer hingegen ließ Hütter noch ein Fragezeichen stehen.

Als die meisten anderen Borussen am Freitag nach dem Training schon wieder in der Kabine verschwunden waren, mussten Lars Stindl und Breel Embolo noch ein paar Sprints quer über das Spielfeld absolvieren. Zuvor hatten beide die rund 75-minütige Einheit komplett mitmachen können. Die Läufe wirkten wie ein Härtetest, den beide ohne Probleme meisterten. Stindl hatte die ersten Trainingseinheiten in dieser Woche aufgrund einer Magen-Darm-Infektion verpasst, Embolo war erst wieder am Mittwoch nach seiner Oberschenkelverletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Auf dem Trainingsplatz erweckten beide den Eindruck, als würde einem Einsatz – oder bei Embolo zumindest einem Kaderplatz – am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (17.30 Uhr) nichts im Wege stehen. Embolo hatte sichtlich Spaß dabei, die Hereingaben seiner Mitspieler beim Torschusstraining zu verwandeln, er scheint nach Hütters Aussagen bessere Chancen auf einen Kaderplatz als Christoph Kramer zu haben. „Bei Chris Kramer ist es so, dass er einige Wochen weg war. Er hatte nicht die gleiche Ausfallzeit wie Breel Embolo, der noch in Mainz gespielt hat“, sagte Hütter.

Damit setzte Hütter hinter die Personalie Kramer, der rund sechs Wochen lang fehlte, noch ein Fragezeichen, wenngleich er ein Kader-Comeback auch nicht explizit ausschloß. Hütter, das hatte er bereits vor einigen Wochen betont, ist ein Trainer, der seine Spieler nach längeren Verletzungen erst mal einige Zeit bei einhundert Prozent im Training sehen will, bevor er sie dann wieder einsetzt oder eben in den Kader beruft.