Borussia sorgt sich um Schweizer : Embolo verletzt sich nach Foul von Ginter

Breel Embolo am Boden, nachdem ihn Matthias Ginter getroffen hat. Foto: dpa/Christian Charisius

Mönchengladbach Breel Embolo hat sich beim 1:1 der Schweiz gegen das deutsche Team verletzt – nach einem Foul von Matthias Ginter. Untersuchungen in Gladbach werden zeigen, wie schwer es ihn getroffen hat.

Bis zur 70. Minute war es im Basler St.-Jakob-Park eine durchaus nette Geschichte aus Borussia-Sicht. 1:1 stand es zwischen der Schweiz und dem deutschen Team. Und beide Tore hatten Gladbacher vorbereitet. Zunächst legte Matthias Ginter Ilkay Gündogan das deutsche 1:0 auf, dann assistierte der starke Embolo, einer von drei Borussen in der Startelf der Eidgenossen, seinen Landsmann Silvan Widmer vor dem 1:1.

„Er hat mir gesagt, dass ihm das im Training öfter passiert. Das Sprunggelenk wurde ein bisschen überdehnt und ist jetzt geschwollen. Es sollte nicht so schlimm sein. Wir hoffen, dass er in einigen Tagen wieder bereit ist“, gab der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic noch am Sonntagabend leichte Entwarnung.