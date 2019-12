Torschütze spricht Klartext : Embolo kritisiert Borussias Nachlässigkeit

Am Ende blieb nur noch der Frust: Breel Embolo (links) erzielte zwar sein sechstes Saisontor, sein Team fuhr aber mit leeren Händen nach Hause. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wolfsburg Breel Embolos sechstes Saisontor bedeutet seinen Bundesliga-Bestwert. Das 1:2 beim VfL Wolfsburg machte dies unbedeutend. Er bemängelt, dass Borussia in den Schlussminuten nachgelassen hat.

Breel Embolo hat beim Gastspiel der Borussen beim VfL Wolfsburg einen persönlichen Rekord aufgestellt. In keiner seiner drei Spielzeiten auf Schalke gelang es dem Schweizer Nationalspieler, mehr als fünf Tore in der Bundesliga zu erzielen. In seiner ersten Saison als Gladbacher schaffte er am Sonntag im 13. Einsatz schon seinen sechsten Treffer. Doch das Erfolgserlebnis beschränkte sich an diesem Nachmittag nur auf der persönlichen Ebene, für das Kollektiv lief es im Endeffekt enttäuschend, kassierte Borussia doch nach dem 1:2 gegen Basaksehir FK in Wolfsburg schon wieder den entscheidenen Gegentreffer in der Nachspielzeit.

„Mein Rekord ist heute nur Statistik. Wir wollten in Wolfsburg punkten, das ist nicht gelungen“, sagte Embolo. „Das ist schade, weil wir nach dem 0:1 (durch Xaver Schlager, Anm. d. Red.) gut reagiert haben. Da waren wir im Spiel und haben es bis zur 60. Minute gut kontrolliert. Da hatten wir die Gegenangriffe auch im Griff, hatten selbst Chancen und ein gutes Gefühl“, sagte Embolo.

Das gab es vor allem Dank seiner feinen technischen Leistung. Nach einer Flanke von Alassane Plea schob er den Ball volley mit links an Wolfsburg-Torwart Koen Casteels vorbei. Doch danach gab es im Spiel nur noch ein Erfolgserlebnis – und das hatte Gegner mit dem 2:1 durch Maximilian Arnold in der Nachspielzeit. „Wir hatten in den Englischen Wochen einige Male das Glück auf unserer Seite und haben die Spiele in der Nachspielzeit entschieden“, sagte Embolo. „Diesmal war es am Ende aber kein Schlagabtausch mehr, da waren wir zu passiv. Diese Woche hat uns mal wieder gezeigt, dass es nicht unsere Stärke ist, passiv zu spielen, und dass wir bestraft werden, wenn wir fünf Prozent weniger geben“, sagte Embolo.

Schon am Donnerstag gegen Basaksehir FK war das späte Gegentor eine Folge der eingestellten Offensiv-Bemühungen der Gladbacher. „Das ist immer Kopfsache. Die Wolfsburger hat es zwar auch gut gemacht, sie haben in der letzten Linie oft Mann gegen Mann verteidigt, Brooks ist mir überhall hin gefolgt. Aber wir dürfen einfach keine fünf Prozent weniger geben und das ist uns leider passiert. Das mag sich blöd anhören, aber daraus müssen wir lernen.“

Embolo macht klar, dass es gegen Basaksehir und Wolfsburg in erster Linie eine Einstellungssache war, die zu den späten Gegentoren führte. Die schwindenden Kräfte nach den vergangenen harten Monaten will er dabei nicht als Ausrede gelten lassen. „Die Winterpause kommt für einen Sportler, erst recht für uns Nationalspieler, immer sehr gelegen, das waren schon sehr viele Spiele bislang in dieser Saison. Aber das sind keine Ausreden, Wolfsburg hat zum Beispiel genau so viele Spiele wie wir gehabt“, sagte Embolo.