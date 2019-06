Schon am Borussia-Park untersucht : Jetzt beginnt der Embolo-Poker

Mönchengladbach Am vergangenen Wochenende soll Breel Embolo in Mönchengladbach untersucht worden sein. Borussia wollte herausfinden, ob er körperlich spieltauglich ist. Nachdem er diesen Check bestanden hat, beginnen nun die Verhandlungen mit Schalke 04.

Aus dem Tuschelthema Breel Embolo wird immer mehr eine richtig heiße Sommer-Transfergeschichte. Das Interesse der Borussen am Stürmer von Schalke 04 wurde unserer Redaktion bereits von vereinsnahen Quellen bestätigt. Nun stellt sich heraus, dass Embolo am vergangenen Wochenende sogar schon am Borussia-Park gewesen sein soll. Möglich, dass auch seine Berater dabei waren, die am Samstag im 30 Kilometer entfernten Düsseldorf waren. An der Heimstätte der Gladbacher soll Embolo gewesen sein, da sich die Borussen von der Spielfähigkeit des 22-Jährigen überzeugen wollten. In der Vergangenheit erlitt er schwere Verletzungen, verpasste deswegen in drei Jahren auf Schalke 103 Spiele. Wegen einer Problematik am linken Fuß, musste er auch kürzlich die Länderspiele der Schweiz in der Nations League absagen. Aber es heißt, Embolo habe den ersten Gesundheits-Check bei Borussia bestanden.