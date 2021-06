Breel Embolos Fahrplan : Geschichte schreiben, dann bei Borussia durchstarten

Breel Embolo, hier im EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in der Ukraine (1:2). Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Mönchengladbach Breel Embolo geht nach der EM in seine dritte Saison bei Borussia. Der Fahrplan des Schweizers: Er will mit der Nati Geschichte schreiben beim kontinentalen Turnier und dann in Gladbach durchstarten. Dazu muss er aber zwei Werte dringend verbessern.