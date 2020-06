Starke Leistung gegen Wolfsburg : Embolo ist Borussias Motor für die Champions League

Breel Embolo war von den Wolfsburger Verteidigern um John-Anthony Brooks nicht zu stoppen. Der Schweizer bereitete zum sechsten Mal einen Treffer vor. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Breel Embolo ist nach den Verletzungen von Marcus Thuram und Alassane Plea wichtiger denn je. Er ist nun Borussias Stoßstürmer im Endspurt um die Champions Leage, und er ist gerade als Antreiber wichtig.

Breel Embolo hat seinen Auftrag erfüllt. Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg und nach seinem Comeback bei der 1:2-Niederlage beim FC Bayern nach der schweren Wadenprellung hatte Borussias Trainer Marco Rose gesagt: „Breel war nach seiner dreiwöchigen Verletzung in München noch gar nicht für einen längeren Einsatz vorgesehen. Trotzdem hat er sich dort, so lange wie ihn seine Beine getragen haben, in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er wird gegen Wolfsburg ein wichtiger Faktor für uns sein.“ Und genau das war er dann auch beim 3:0-Erfolg am Dienstagabend.

Foto: AFP/THILO SCHMUELGEN 17 Bilder Borussia - Wolfsburg: die Fohlen in der Einzelkritik

Embolo zeigte gegen Wolfsburg alle Facetten, die ihn ausmachen. Mit einer tollen Einzelleistung bereitete er das 1:0 durch Jonas Hofmann vor. Dabei ging er mit seiner Technik und Schnelligkeit spielend leicht am gegnerischen Verteidiger John-Anthony Brooks vorbei und passte zielgenau in den Lauf des Torschützen. Es war eine Kopie des Tores, das Hofmann schon in München erzielt hatte, nur hatte er da hauchdünn im Abseits gestanden.

Auch nach seinem Assist war Embolo einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz. Er brachte seine größten Stärken, die körperliche Wucht und seine Schnelligkeit, immer wieder ein, er führte unheimlich viele Zweikämpfe und konnte viele wichtige davon gewinnen. Der 23-Jährige beschäftigte die Wolfsburger Defensive über die gesamte Partie.

Foto: Dirk Päffgen 18 Bilder Das ist Breel Embolo

Embolo lieferte eine Leistung ab, die nicht anhand von Zahlen zu bewerten ist. Wären die Werte entscheidend, müsste sich der Schweizer Nationalspieler mit einer schlechten Benotung zufrieden geben, doch seine Darbietung war sicher positiv einzuschätzen. Er hatte in 80 Minuten nur 39 Ballkontakte, lediglich 50 Prozent seiner Pässe (neun von 18) fanden den Mitspieler, nur 32 Prozent der Zweikämpfe konnte er gewinnen.

Doch Embolo zeigte, wie wertvoll er für Borussia sein kann, wenn er fit ist und seinem Körper vertraut. Gegen Wolfsburg wurde er immer wieder hart getacklet, er ging aus diesen Situation aber unbeschadet hervor. Für einen Spieler mit der Verletzungshistorie von Embolo ist das eminent wichtig, Attacken des Gegners zu überstehen. Solche Erfahrungen steigern sein Selbstbewusstsein, danach bekommt er noch mehr Lust auf die nächsten Zweikämpfe.

Eine Sache muss Embolo jedoch wieder in den Griff bekommen: Wie in München kam er gegen Wolfsburg nur selten zum Abschluss, aber wenn er es versuchte, war es aus aussichtsreicher Position. Gegen die Bayern köpfte er nach einer Flanke von Lars Stindl zu zentral auf FCB-Keeper Manuel Neuer und setzte den Nachschuss aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Gegen Wolfsburg verfehlte er das gegnerische Tor per Kopf aus zehn Metern freistehend um einige Meter. Beides waren Chancen, die ein Top-Stürmer machen muss.

Embolo ist noch kein Top-Stürmer, aber in der Form vom Dienstag ist er für Borussia ein Top-Spieler. Er hat zwar schon sieben Tore in dieser Bundesliga-Saison erzielt, doch die Hilfsarbeiten, die er mit großem Einsatz erledigt, sind noch wertvoller.