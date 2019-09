An vier Toren beteiligt : Embolo ist das Herz des Gladbacher Spiels

Mit einem kraftvollen Solo leitete Breel Embolo das Siegtor der Borussen in Köln ein. Der Ex-Schalker war an den letzten vier Toren der Borussen beteiligt. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Breel Embolo hat eine neue Rolle, die er sehr effektiv nutzt. Der Schweizer war an den letzten vier Toren der Borussen direkt oder indirekt beteiligt.

Auf Schalke, wo er von rund 1000 Tagen 650 verletzt war, war er Stürmer. Mal im Zentrum, mal außen. Nun in Gladbach hat er die neue Rolle hinter den Spitzen bekommen. Er ist das Herz des Spiels, und das pumpt kräftig, das darf man so sagen. Dass er kein Edel-Kicker ist, weiß Embolo. Aber er hat ein gutes Gespür für das Spiel, das er als sein Leben definiert, er ist ein Fußballer mit Leib und Seele. Und so spielt er auch. Manchmal wirkt es, als wolle er mit dem Kopf durch die Wand, doch ist das, was er tut, immer auf Ertrag ausgelegt.

An den letzten vier Toren war Embolo direkt oder indirekt beteiligt. In Köln leitete er mit seinem Sololauf das 1:0-Siegtor ein, er zwang quasi Kingsley Ehizibue zu dessen Fauxpas, der zu Alassane Pleas Tor führte. In Mainz gab es eine ähnliche Embolo-Aktion, da wurde er gefoult und Plea schoss den Freistoß zum vorentscheidenden 2:1 ins Tor. Danach sorgte Embolo selbst für das 3:1, nachdem er zuvor den Angriff mit einer Ablage selbst mit eingeleitet hatte. Gegen Leipzig traf er per Kopf. Nimmt man Embolo aus der Borussia-Bilanz heraus, würden vielleicht ein paar Punkte weniger auf dem Konto sein. Embolo, der stürmende Spielmacher, ist also in der Startphase der Saison ein sehr wichtiger Mann.