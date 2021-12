Training bei Borussia : Welchen Eindruck Embolo macht und warum Stindl wieder fehlte

Mönchengladbach Die Verletztenlage entspannt sich deutlich bei Borussia. Obwohl Kapitän Lars Stindl auch am Mittwoch fehlte, erhöhte sich die Trainingsbeteiligung durch Breel Embolos Rückkehr. Wir haben die Mannschaft von Adi Hütter genau beobachtet.

Es ist am Mittwoch noch einmal voller geworden auf dem Trainingsplatz bei Borussia: 22 Feldspieler machten zumindest weite Teile des Mannschaftstrainings mit. Ein Rückkehrer, der die Zahl vom Vortag um einen Profi erhöhte, wirkte bereits sehr weit auf seinem Weg zum Comeback. Dreieinhalb Wochen, nachdem er im Spiel beim FSV Mainz 05 eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten hatte, schonte sich Breel Embolo nicht sichtbar. Selbst wenn es am Sonntag gegen den SC Freiburg noch nicht zu einem Kaderplatz reichen sollte, dürfte dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig eine Woche später nichts im Weg zu stehen.

Trainer Hütter legte den Fokus in der Einheit aufs Pressing und aufs Umschaltspiel. In einer Übung, die auch Tony Jantschke und Mamadou Doucouré zu 100 Prozent mitmachten, spielten von drei Teams auf engem Raum immer zwei gegen ein einzelnes. Der Ballbesitz wechselte mit jedem Fehler, so war Handlungsschnelligkeit gefragt neben einem konzentrierten Zweikampfverhalten und sauberen Pässen.