Borussias Stürmer : Glücksgegner Bielefeld kann Embolo helfen

Mönchengladbach Breel Embolo hat in der vergangenen Saison für Borussia drei Tore gegen Arminia Bielefeld geschossen, darunter auch den Siegtreffer vor gut einem Jahr auf der Bielefelder Alm. Vor dem Wiedersehen am Samstag wünscht sich nicht nur der Stürmer eine Wiederholung der Geschichte.

Breel Embolos Problem lässt sich in einer Zahl zusammenfassen: 1,59. Eben dies ist sein Expected-Goals-Wert, der Wert der die zu erwartenden Tore eines Spielers angesichts der Qualität seiner Chancen beschreibt. Die Zahl ist in Rot geschrieben, das heißt: Embolo ist im Minus. Zwei Saisontore hat der Schweizer erzielt. 3,59 beträgt sein xG-Wert.

Es ist ein übliches Bild bei Embolo in dieser Statistik, vergangene Saison lag er letztlich bei einem Minus von 2,53, keiner seiner Gladbacher Kollegen stand schlechter da in Sachen Chancenverwertung. Embolo ist stets engagiert und wird auch gefährlich, doch fehlt die entscheidende Konsequenz vor der Tor. Wie bei 1899 Hoffenheim oder im Spiel bei den Bayern, als er sich jeweils durchsetzte, allein auf den gegnerischen Torhüter zulief, den Ball aber nicht an diesem vorbei brachte. Fast typische Embolos sind das, ist man geneigt zu sagen.

Anders war das am 2. Januar 2021, also vor gut einem Jahr: Jonas Hofmann schickte ihn steil beim Gastspiel der Borussen bei Arminia Bielefeld und Embolo behielt die Nerven, er traf zum 1:0-Sieg. Auch im Rückspiel zog Embolo groß auf, beim 5:0-Kantersieg machte er zwei Tore und war bei einem dritten der Vorlagengeber. Und im Hinspiel dieser Saison, das Gladbach 3:1 gewann, feierte er sein Comeback nach vier Spielen Verletzungspause. Dreimal hat Embolo nun gegen Arminia gespielt, drei Siege gab es und 9:1 Tore.

Bislang ist die Arminia also so etwas wie Embolos Glücksgegner. Dass es so bleibt, werden sich der Stürmer und sein Team wünschen, und möglichst auch, dass Embolo noch einmal tut, was er beim letzten Spiel auf der Alm getan hat: treffen. Anno 2022 ist er noch ohne Erfolgserlebnis, er könnte also dringend eines gebrauchen. Und sein Team braucht dringend einen Sieg in diesem Treffen der Abstiegskandidaten.

Hütter setzt im Zentrum des Angriffs auf Embolo. Dessen Wucht und Engagement gefallen dem Trainer, mehr Tore würde er sich natürlich wünschen vom dritten Kapitän. Gegen die Bayern im Pokal hatte Embolo sein „Bielefeld“, da traf er zweimal und war am Rest der Tore beteiligt. Vorher hatte er in der Liga Anfang Oktober beim 3:1 in Wolfsburg getroffen und nachher noch beim 1:1 bei 1899 Hoffenheim, das war am 18. Dezember.