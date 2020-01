Pfiffe auf Schalke wären „mir egal“ : Wie aus Embolo bei Borussia ein besserer Stürmer wurde

Breel Embolo hat gelernt, seine Power gewinnbringend einzusetzen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Jerez Zum Rückrundenauftakt spielt Breel Embolo erstmals mit Borussia bei seinem Ex-Klub Schalke. Er ist gespannt auf die Reaktionen dort, aber will drei Punkte. Der Schweizer hat in Gladbach gelernt, seine Stärken bestmöglich einzusetzen.

Breel Embolo hat sich ein ganz klares Ziel für das neue Jahr gesetzt. „Ganz einfach: gesund bleiben. Natürlich auch Erfolg, aber der kommt nur, wenn du gesund bleibst“, sagt Borussias Stürmer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist mir zu 80 Prozent in der Hinrunde gelungen mit einer guten Steuerung. Und wenn ich dann fit bin, will ich frei aufspielen und mich weiterentwickeln. Da spielen die Tore gar keine große Rolle, sondern eher die Art und Weise, wie ich auftrete. Trotzdem bleibt mein Ziel, dass ich mal gerne zehn Tore in einer Bundesliga-Saison schießen will.“

Doch mittlerweile hat Embolo gelernt, dass es auch als Stürmer nicht nur darum geht, möglichst häufig selbst erfolgreich zu sein. „Ich will mich gedanklich davon freimachen, sondern eher noch mutiger sein, noch häufiger den Ball fordern, noch mehr in Eins-gegen-Eins-Situationen gehen, noch mehr meine Ideen in das Team einbringen.“

Seine vielleicht größte Waffe ist seine körperliche Dynamik und Kraft. Und unter Marco Rose hat er es geschafft, diese auch gewinnbringend einzusetzen. Häufig sucht er die Situationen mit einem Gegenspieler im Rücken, gewinnt nahezu jedes dieser Duelle und leitete damit schon mehrfach Chancen und auch Tore ein. „Es ist auch wichtig, um seine Stärken zu wissen und diese dann auch auszunutzen. Mir wurde in vielen Videositzungen immer wieder klargemacht, dass das eine meiner großen Stärken ist. Das hat man bei Spielen wie gegen Freiburg gesehen, als ich in jeder Aktion als Anspielstation da war“, sagt Embolo. „Ich muss mir bewusst sein, dass es vielleicht eine kleine Aktion ist, aber dass danach meine Kollegen oft durchkommen. Das wird mir jeden Tag von den Trainern und den Spielern gesagt, deswegen versuche ich das auch umzusetzen und bin körperlich noch stärker geworden. Das hat sehr gut geklappt, aber ich weiß mittlerweile auch, wie es in der Bundesliga läuft. Die Gegner haben unsere Spiele gesehen und werden sich darauf einstellen. Da gilt es, die nächsten Lösungen zu finden.“

Motivierend ist für Embolo zudem die enorme Konkurrenzsituation im Sturm. Neben ihm kämpfen Marcus Thuram, Alassane Plea, Patrick Herrmann, Lars Stindl und Ibrahima Traoré um die Offensivplätze. „Wir haben eine sehr, sehr gute Gruppe da vorne mit viel Potenzial, aber auch mit viel Druck und Verantwortung. Jeder, der auf dem Platz steht, merkt das, weil auf der Bank noch zwei, drei Kaliber sind. Da versucht man dann erst recht sein Bestes zu geben und zu zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, auf einen zu setzen.“

Auch beim ersten Rückrundenspiel will Embolo den Vorzug vor seinen Kollegen bekommen. Er wird dann erstmals seit seinem Wechsel im Sommer in seine alte Heimstätte auf Schalke zurückkehren. „Darauf freue ich mich sehr. Das sind noch immer meine Jungs, wir waren drei Jahre zusammen, sind auch durch schlechte Zeiten gegangen als Mannschaft“, sagt Embolo. „Es freut mich, dass sie wieder gut drauf sind und einen Trainer gefunden haben, der ihnen Selbstvertrauen gibt.“