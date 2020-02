Borussias Stürmer : Darum ist Embolo der perfekte Mann für das Derby

Mönchengladbach Die Sperre von Alassane Plea ist die Chance für Breel Embolo. Der Ex-Schalker ist hoch emotional, körperlich stark und geht auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Attribute, die Borussia gegen den 1. FC Köln brauchen könnte.

So richtig fertig sind Borussias Fans mit dem Schiedsrichter Tobias Stieler und seiner Entscheidung, Gladbachs Stürmer Alassane Plea beim 2:2 bei RB Leipzig mit Gelb-Rot zu bestrafen für dessen Gesten, noch nicht. Die Szene wird nach wie vor eifrig diskutiert. Plea wird am Sonntag im Derby gegen den 1. FC Köln fehlen. Damit haben die Borussen ihren besten Torschützen nicht dabei. Acht Tore hat der Franzose erzielt, eines war das 1:0-Siegtor im Hinspiel in Köln. Im Jahr 2020 hat Plea drei von fünf Gladbacher Toren erzielt, das erste Heimspiel gegen Mainz entschied er per Doppelpack. Nun wird sein Lauf gestoppt. Trainer Marco Rose braucht einen anderen verlässlichen Tormacher.