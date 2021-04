Bereits vor dem Heimspiel gegen Arminia posierten die Borussia-Profis für ein Teamfoto mit Doucourés Trikot. „Wir haben das Foto für ihn gemacht, weil er eine tragische Geschichte erlebt“, sagte Sportdirektor Max Eberl bei Sky: „Jetzt hat er sich herangekämpft und muss wieder operiert werden. Man kann gar nicht in Worte packen, was dieser Junge verkraften muss. Es macht mich stolz, wenn die Mannschaft so eine Aktion selber plant und selber umsetzt.“