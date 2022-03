Lehre aus dem 0:1 im Hinspiel : Deswegen muss Borussia gegen Hertha wieder dreckiger spielen

Mönchengladbach Eine Lehre aus dem 0:1 im Hinspiel gegen Hertha BSC war, dass Berlin der Borussia nach dem Führungstor den Nerv raubte. Selbst wieder ekliger zu werden, muss das Gladbacher Ziel sein. Dass Adi Hütters Mannschaft das kann, hat sie schon bewiesen, es zuletzt aber wieder komplett vermissen lassen.

Beim Blick auf die Spieldaten mag die These paradox klingen, Borussia habe sich beim 0:1 im Hinspiel vor der Berliner Hertha den Schneid abkaufen lassen. Schließlich hatten am Ende die Gladbacher 21 Fouls begangen – nie in der laufenden Saison waren es mehr gewesen. Und Berlin hatte dagegen nur elfmal Foul gespielt. Und doch hatte die These ihre Berechtigung: Während die Borussen danach von einer völlig unnötigen Niederlage sprachen, feierte die Hertha ihren „dreckigen“ Sieg.

Dabei war Adi Hütters Mannschaft am 23. Oktober 2021 im Berliner Olympiastadion zunächst kaum ein Vorwurf zu machen: Sie war griffig, trat aggressiv auf und ließ Hertha nicht zur Entfaltung kommen – sieben Foulspiele in den ersten 15 Minuten zeugten von Gladbachs Gangart. Ein Tor wollte trotz der Dominanz nicht herausspringen, dafür traf Berlin durch Marco Richter mit der ersten Offensivaktion (40.) – und bekam danach Oberwasser.

„Wir dürfen die Gladbacher nicht ins Spiel kommen lassen, ihnen keine Luft geben“, hatte Berlins damaliger Trainer Pal Dardai im Vorfeld gefordert. Nach dem Führungstreffer war seine Mannschaft in der Lage dazu, sie verstrickte die Borussen ins ungeliebte Klein-Klein, war in den Zweikämpfen präsenter, lief insgesamt fünf Kilometer mehr und nervte Gladbach auch durch ein paar provokante Einlagen derart, dass damaliger Sportdirektor Max Eberl mit seinem damaligen Berliner Kollegen Arne Friedrich kurzzeitig in den verbalen Clinch ging.

„Es war viel Rudelbildung, oft war das Spiel unterbrochen, weil da wieder einer lag und es hier und da Gespräche gab, statt sich auf das Spiel zu konzentrieren. Es war alles ein bisschen zu viel und war prädestiniert, dass wir nichts mehr auf die Reihe kriegen“, sagte Jonas Hofmann. Auf einen ähnlichen Berliner Plan wird er sich mit den Kollegen auch am Samstag im Borussia-Park einstellen müssen. Vor allem muss es Gladbach selbst gelingen, wieder dreckiger zu spielen.

Jüngst beim 2:3 in Stuttgart war davon auf jeden Fall nichts zu sehen. Der VfB war in der zweiten Halbzeit dermaßen überlegen, dass Borussia oftmals schon gar nicht mehr in die Zweikämpfe kam. Nur sieben Fouls beging Gladbach, das körperlose Spiel sollte sich in der Schlussphase rächen. Doch ist Borussias Kader grundsätzlich eher für den spielerischen Ansatz zusammengestellt. Das zeigt auch das Ranking der begangenen Fouls in der Saison: Borussia belegt da den 15. Rang, hinter ihr sind in Leverkusen, Dortmund und Bayern auch nur noch Mannschaften platziert, die Dominanz über ihre Spielstärke ausstrahlen.

Nur hat Gladbach diese Spielstärke dieses Jahr nicht, es benötigt nun im Abstiegskampf die robustere Gangart. Dass Hütters Mannschaft es auch „dreckig“ kann, hat sie beim 1:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund bewiesen. Da raubten die Gladbacher ihren Gegenspielern den Nerv, Ex-Borusse Mo Dahoud sah wegen Reklamierens Gelb-Rot. Damals indes lag die Favoritenrolle beim BVB, Gladbach war der Außenseiter. So wird es gegen die Hertha, den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, nicht sein.