Aufstellungen, Übertragung, Fakten : Topspiel zum Rückrundenauftakt - Borussen-Duell live im Free-TV

Mönchengladbach Es ist das Top-Duell zum Rückrunden-Auftakt: Borussia Mönchengladbach empfängt den BVB. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Spiel.

Ist die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund ein Spiel mit Torgarantie? Auf jeden Fall, zumindest dann, wenn man auf die Bilanz der vergangenen 50 (!) Pflichtspiele zwischen beiden Teams blickt. Kein einziges Mal gab es dabei ein 0:0. In den vergangenen 50 Pflichtspielen zwischen Dortmund und Mönchengladbach gab es kein einziges torloses Remis. Das letzte Aufeinandertreffen am ersten Spieltag der laufenden Saison entschied der BVB mit 3:0 allerdings klar für sich.

„Möglicherweise ist Dortmund sehr wütend über die bisherige Punkteausbeute und über die Niederlage in Leverkusen. Aber es kann immer in beide Richtungen gehen. Der Ausgang der Partie hängt schon viel davon ab, wie wir selbst auftreten und wie konstant wir uns in unserem Spiel verhalten. Dortmund hat eine Top-Mannschaft, da brauchen wir eine physisch und auch vom Kopf her gute und überzeugende Leistung“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose einen Tag vor der Partie.