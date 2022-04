In einer Sache bleiben sich die Gladbacher in dieser Saison aber treu: Sie liefern im Grunde nie das, was man von der Mannschaft erwartet. Die meisten Beobachter haben heute mit einer deutlichen Niederlage gerechnet, bis dato sieht es nach dem kompletten Gegenteil aus. Allerdings ist Gladbachs Problematik, so eine Leistung über 90 Minuten zu zeigen, ja auch hinlänglich diskutiert worden.