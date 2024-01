Vor 20 Jahren Rettung, Melancholie, Abschied – Borussias letzte Rückrunde auf dem Bökelberg

Vor 20 Jahren begann die Rückrunde erst am 31. Januar, doch waren die Borussen emotional gleich richtig gefordert: Das Derby beim 1. FC Köln stand an in der gerade fertiggestellten neuen Arena des Erzrivalen. Tags zuvor hatten die Borussen selbst einen Stadion-Termin: Es war Richtfest für den Borussia-Park, des künftigen Eigenheims der Gladbacher. In der nächsten Saison würden sie es beziehen – es begann also die letzte Bundesliga-Halbserie im legendären Bökelbergstadion.