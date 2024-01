Dank Hack-Doppelpack und Joker Jordan Gladbach zittert sich gegen Stuttgart zum fünften Saisonsieg

Und wie reagierten die Schwaben auf Hacks Doppelpack? Die Hoeneß-Elf drängte Borussia mehr und mehr in die eigene Hälfte, Gladbach lauerte auf Umschaltmomente, konnte sich aber vorerst nicht mehr hinten heraus befreien. So wurde es nach einer halben Stunde erstmals brenzlig, als ein Ballverlust von Borussia-Kapitän Julian Weigl dem Pfostenschuss von Undav vorausgegangen war. Fünf Minuten später brachte Undav den Ball aus spitzem Winkel an Nicolas, aber auch am Tor vorbei.