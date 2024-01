Auftakt ins neue Jahr Die Bilder zum ersten Borussia-Training 2024

Außerdem war Ko Itakura wie erwartet nicht mit dabei. Sportchef Roland Virkus hatte nach dem Training aber eine Überraschung zu verkünden: Der Japaner, der sich mit der Nationalmannschaft in den vergangenen Tagen bereits auf den Asien-Cup vorbereitet hatte, wird am Mittwoch wieder zurück im Mannschaftstraining erwartet. Die Borussia-Verantwortlichen möchten sich ein genaues Bild davon machen, ob Itakuras Turnier-Teilnahme zu verantworten ist. Der Innenverteidiger hat nach seiner Operation am Sprunggelenk noch kein Comeback-Spiel bestritten.