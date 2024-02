Zwei Punkte aus fünf Spielen Warum Borussias Gesamtsituation trotz gleicher Bilanz schlechter ist

Nun ist es also bereits der 15. Tabellenrang. Hatte sich Borussia Mönchengladbach zum Jahresauftakt mit dem 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart noch auf den zehnten Platz verbessert, ist es seitdem stetig bergab gegangen. Schuld ist die magere Ausbeute von zwei Punkten aus den ersten fünf Rückrundenspielen – eine Bilanz, mit der sich Borussia schon in der Hinserie begnügen musste in den Spielen gegen Augsburg, Leverkusen, München, Darmstadt und Leipzig.