Europapokal Das ist Borussias Bilanz gegen englische Teams

Gegen kein englisches Team spielte Borussia so oft wie gegen Manchester City. 1979 setzte sich Gladbach im Viertelfinale des Uefa-Cups nach dem 1:1 in Manchester daheim mit 3:1 durch und holte anschließend zum zweiten Mal den Titel in diesem Wettbewerb. In der internationalen Neuzeit der Gladbacher, die 2012 begann, ist „City“ das, was Liverpool in den 70ern war: Borussias ständiger Begleiter. 2015 und 2016 trafen beide Klubs jeweils in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Dreimal siegte „City“ (2:1, 4:2, 4:0), einmal gab es ein 1:1. Im Jahr 2021 standen sich beide Teams im Achtelfinale der Champions League gegenüber. Das Hinspiel gewann Manchester mit 2:0, das Rückspiel ebenso – beide Partien wurden wegen der Corona-Pandemie in Budapest ausgetragen.