Borussias Regionalliga-Team : Polanski macht eine Ansage zum Neustart der U23

Mönchengladbach Personell hat sich in Borussias U23 einiges getan. Drei externe Zugänge zeigen, welche unterschiedlichen Aufgaben Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller in der Kaderplanung zu bewältigen hat. Der prominenteste Neue ist jedoch der Trainer.

Der Transfer-Hattrick zeigte auf, wie unterschiedlich die Aufgaben auf Sandmöllers To-Do-Liste waren, der in der Vorwoche vier Abgänge vermeldet hatte. Kader (25) macht aus dem Ü23-Duo um Joshua Holtby und Michel Lieder (beide 26) ein Trio und soll die Erfahrungslücke schließen, unter der die Mannschaft nach den Abgängen von Thomas Kraus und Markus Pazurek merklich zu leiden hatte. Najjar ist ein großes Talent, das „zunächst in der U23 für höhere Aufgaben aufgebaut werden“ soll. Der Innenverteidiger ist Linksfuß, was im Gladbacher Profikader nur wenige von sich behaupten können. Büyükarslan spielte bei RWE zuletzt noch in der U19, für ihn geht es darum, sich erst einmal in der Regionalliga zu akklimatisieren.

Der prominenteste Neue wird jedoch auf der Trainerbank Platz nehmen: Eugen Polanski wurde binnen sieben Monaten erst zum U17-, dann zum U19- und, bevor er überhaupt einmal die A-Jugend gecoacht hatte, zum U23-Trainer befördert. 14 Jahre als Spieler, drei als Trainer – fast die Hälfte seiner 36 Lebensjahre hat der Viersener bei Borussia verbracht. Einige seiner Vorgänger wurden noch eine Stufe höher befördert, zuletzt André Schubert nach Lucien Favres Rücktritt 2015. Doch jetzt muss und will sich Polanski, der inzwischen die A-Lizenz besitzt, erst einmal im Seniorenbereich beweisen. „Wir müssen versuchen, eine positive Energie an den Tag zu legen und tagtäglich dafür arbeiten“, sagt er.

Unter Heiko Vogel musste die U23 bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Nicht nur die Ergebnisse sollen besser werden. „Wenn man sieht, welchen Fußball wir grundsätzlich spielen wollen, dann passte das nicht zu dem, was letzte Saison auf dem Platz abgeliefert worden ist“, sagt Polanski. „Das wollen wir wieder ändern, ohne dass man sagt, es muss perfekt sein. Die Spieler sind jung, sie dürfen Fehler machen und daraus lernen. Aber sie müssen auch lernen, nicht zufrieden zu sein, weil sie schon einen Profivertrag in der Tasche haben oder denken, dass sie kurz davor sind. Auch Profis können jeden Tag dazulernen.“

Zu den drei externen kommen elf interne Zugänge. Noah Andreas, Kushtrim Asallari, Yassir Atty, Luca Barata, Cem Dag, Dillon Hoogewerf, Arne Michaelis, Ryan Naderi, Don Nweke, Leon Schütz und Ben Zich wurden aus der eigenen Jugend hochgezogen, einige von ihnen kamen bereits für die U23 zum Einsatz. Je nach Verlauf der Vorbereitung bei den Profis könnte Polanskis Team auch Verstärkung „von oben“ bekommen. Yvandro Borges Sanches, der als 18-Jähriger schon elf Länderspiele für Luxemburg absolviert hat, soll sich unter Daniel Farke beweisen und in der Mannschaft zum Einsatz kommen, die gerade am besten zu seiner Entwicklung passt. Theoretisch ist Borges Sanches noch für die U19 spielberechtigt.

Den kleinen Neuanfang bestreitet Borussias U23 in einer speziellen Saison. Erstmals seit 2018/19 besteht die Regionalliga West wieder aus 18 Mannschaften. Und ab Mitte November könnte die Liga unter besonderer Beobachtung stehen. Wenn die Profis während der Weltmeisterschaft in Katar pausieren, geht der Spielbetrieb weiter für Polanski und sein Team.

Vor dem Saisonstart (22. bis 25. Juli) stehen vier Testspiele an: Am 25. Juni (14 Uhr) ist die U23 bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg zu Gast, am 2. Juli (14 Uhr) beim FC Utrecht II, am 9. Juli (15 Uhr) beim niederländischen Zweitligisten VVV Venlo und am 16. Juli (15 Uhr) kommt die U23 des FC St. Pauli vorbei. Dann dürfte Polanski schon ziemlich genau im Kopf haben, mit wem er sein erstes Pflichtspiel als Viertliga-Coach beginnen will.