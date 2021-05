Erinnerungen an Gladbachs Halbfinals : Was Jansen, Kleff, Sude und Kamps Sommer voraus haben

Mönchengladbach Elfmal stand Gladbach im Pokal-Halbfinale, fünfmal wurde es siegreich gestaltet. Dabei spielten die Torhüter oft eine besondere Rolle.

Das 0:1 gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale beendete Borussias Pokaltraum in dieser Saison. Nun ist die Zeit der Halbfinals. Was die angeht, hat Gladbach durchaus eine Tradition. Elfmal insgesamt ging es für Borussia mindestens bis in die Vorschlussrunde des Pokal-Wettbewerbs. Und oft gab es da Geschichten, in denen die Torhüter eine besondere Rolle spielten. Es begann 1960 mit Günter Jansen und endete, vorerst, 2017 mit Yann Sommer.