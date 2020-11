„FAZ“: „Die nächste Pleite für Nagelsmann - Für ihren dunklen Humor waren die Spielplangestalter der Deutschen Fußball-Liga bisher eigentlich nicht bekannt, aber RB Leipzig gerade am Halloweenabend in Mönchengladbach antreten zulassen, kann recht gut als böser Scherz verstanden werden. Achtmal haben diese beiden Klubs bisher in der Bundesliga gegeneinander gespielt, nie hat die Borussia gewonnen, im heimischen Stadion hatten sie bislang immer verloren. Ein unheimlicherer Gast war nicht denkbar für diesen Abend. Doch ein neues Kapitel des kleinen RB-Horrors ist den Gladbachern erspart geblieben.“