4:0 gegen den MSV Duisburg : 30 starke Minuten bescheren Borussia klaren Sieg

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat auch das zweite Testspiel der Vorbereitung deutlich gewonnen. Gegen den Drittligisten MSV Duisburg hatte der Champions-League-Teilnehmer zwar Startschwierigkeiten, in der zweiten Halbzeit drehte Gladbach dann aber auf.

Es gab eine Premiere beim Test der Borussen am Samstagnachmittag gegen den MSV Duisburg. Das Team von Marco Rose spielte erstmals in den neuen, schwarzen Auswärtstrikots. Beim 4:0 gegen den SC Verl drei Tage zuvor hatte Gladbach noch die weißen Heimjerseys eingeweiht.

Von Beginn an gingen die Borussen offensiv zu Werke, Famana Quizera und Ramy Bensebaini per Freistoß hatten in den ersten zehn Minuten Gelegenheiten aus der Distanz. Doch richtig zwingend waren die Gladbacher nicht. Zur ersten Großchance kam es dann, als Quizera in der 24. Minute den Ball in der Nähe des gegnerischen Tors eroberte und auf Jonas Hofmann weiterleitete. Seinen Schuss konnte Duisburgs Keeper Leo Weinkauf jedoch abwehren. Weitere Höhepunkte blieben in der ersten Halbzeit aus.