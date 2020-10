Kostenpflichtiger Inhalt: Borussia-Kolumne mit Berti Vogts : „Inter dachte, wir wären ein Dorfverein“

Berti Vogts traut Borussia in der Champions League auch das Weiterkommen zu. Foto: dpa/Daniel Karmann

Exklusiv Mönchengladbach Rekordspieler Berti Vogts erinnert sich in unserer Borussia-Kolumne an das Büchsenwurfspiel gegen Inter und schätzt Gladbachs Chancen in der Champions League ein.