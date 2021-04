Kolumne von Ur-Borusse Berti Vogts : Darum ist es richtig von Max Eberl, in Adi Hütter viel Geld zu investieren

Berti Vogts Foto: dpa/Daniel Karmann

Meinung Mönchengladbach Ur-Borusse Berti Vogts lobt Sportdirektor Max Eberl für die Verpflichtung von Trainer Adi Hütter und sagt, warum es sich lohnt, die 7,5 Millionen Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt zu zahlen.

Borussias Trainerfrage ist geklärt – und ich muss sagen: Bravo, Max Eberl. Adi Hütter ist für Borussia die beste Lösung als Nachfolger von Marco Rose, den ich als Trainer ja auch sehr schätze. Damit macht Eberl klar, dass Borussia weiterhin ambitioniert ist.

Was Hütter in Frankfurt zusammen mit Fredi Bobic aufgebaut hat, gefällt mir sehr gut. Fast alle Spieler, die geholt wurden, sind eingeschlagen. Ohne großes Geld wurde da eine Spitzenmannschaft der Bundesliga geformt, die einen Fußball spielt, der Spaß macht. Und man merkt den Spielern an, dass sie Freude am Spielen haben. Dieses Gefühl vermitteln nicht mehr viele Teams heute.

Hütter weiß genau, wie er eine Mannschaft anpacken muss. Vor allem gefällt mir, dass er offenbar konsequent nach dem Leistungsprinzip und nicht nach Namen aufstellt. Und er schaut dabei nicht nur auf die Spiele, sondern auch auf das Training: Wer auf dem Trainingsplatz nicht liefert, bleibt draußen. Da kann sich dann auch mal ein amerikanischer Nationalspieler auf der Bank wiederfinden, wenn er nicht überzeugt.

Sehr gut ist, dass Hütter ein sehr erfahrener Trainer ist und die Bundesliga kennt. Das ist gerade für eine Mannschaft wie die von Borussia wichtig. Hütter wird dem Team noch mehr Stabilität geben, da bin ich mir sicher. Hütter weiß, dass er in Gladbach ausgezeichnete Arbeitsbedingungen vorfinden wird, das wird ein Grund sein, warum er sich für den Wechsel entschieden hat.

Es ist auch richtig von Borussia, in einen Trainer mit hoher Qualität Geld zu investieren. So hat es Helmut Grashoff 1975 auch gemacht. Er war überzeugt von Udo Lattek, der schon bei Rot-Weiss Essen unterschrieben hatte. Wir als Team hätten auch gern mit Dettmar Cramer gearbeitet, aber Grashoff sagte mir: Udo Lattek ist der beste Trainer für Gladbach als Nachfolger von Hennes Weisweiler. Ich glaube, Borussia hat 20.000 Mark gezahlt – jetzt sind es 7,5 Millionen Euro für Hütter. Aber wenn er den Job macht, den ich ihm zutraue, lohnt sich das.

Hütter wird für die Spieler eine Respektsperson sein. Sie schauen auf seine Vita und sehen: Er ist schon Meister in Österreich und in der Schweiz geworden. Und er führt jetzt die Eintracht in die Champions League. Das sind für Eberl auch gute Argumente, wenn es darum geht, neue Spieler zu holen. Ich bin gespannt, welche Akzente Hütter setzen wird.

Hütter passt auch deswegen zu Gladbach, weil er ein ausgesprochener Spielerentwickler ist. Das ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt für Borussia. Borussia hat nicht das große Geld wie die anderen Topteams der Liga, da muss man gute Ideen haben. Hütter hat in Bern und Frankfurt nachgewiesen, dass er Spieler entwickeln und besser machen kann. André Silva ist ein sehr gutes Beispiel für mich.

So hat Hütter mit Bobic die Eintracht zu einer Spitzenmannschaft gemacht. Sie haben Spieler geholt, die andere so gar nicht auf dem Zettel hatten oder die woanders als schwierig galten. Daraus hat Hütter ein Team geformt, gegen das es sehr schwierig ist zu spielen. Das wird auch Borussia am Samstag merken, wenn es gegen die Eintracht geht. Ich denke, es wird ein sehenswertes Spiel sein. Borussia sollte aber gewinnen, sonst wird es eng mit der Europa-Hoffnung. Und auf gewisse Weise spielen die Borussen ja auch beim neuen Trainer vor.