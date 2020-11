Kostenpflichtiger Inhalt: Was der Rekordsieg bewirken kann : Borussias nahezu perfektes Spiel

Foto: dpa/Efrem Lukatsky 18 Bilder Donezk - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Meinung Kiew Gladbach spielte beim 6:0 gegen Donezk wie berauscht, so wie beim Sturm an die Tabellenspitze der Bundesliga vor einem Jahr. Jetzt ist Borussia wieder Erster - in der Champions League. Das Erfolgsrezept wirkt aktuell sehr nachhaltig.