Wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln : Hohe Geldstrafe für Borussias Breel Embolo

Borussia Mönchengladbach hat Breel Embolo wegen seines nächtlichen Ausflugs nach dem Stuttgart-Spiel mit einer Geldstrafe belegt. Das teilte der Champions-League-Teilnehmer am Dienstag mit.

Im Kontext der Mitteilung meldete sich auch Max Eberl öffentlich zu Wort. Der Sportdirektor befindet sich bis Ende Januar in einem Sabbat-Monat. „Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstoßen, die aktuell für alle Menschen in unserem Land gelten und deren Einhaltung für uns als Klub in der Fußball-Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb ist“, wurde Eberl zitiert.