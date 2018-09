Live-Ticker : Wolfsburg gleicht gegen Borussia aus

Michael Lang gibt sein Bundesligadebüt für die Borussia. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wolfsburg Borussia Mönchengladbach hat 13 Mal in Folge nicht in Wolfsburg gewonnen. Klappt es dieses Mal? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

