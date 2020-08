Auch Bénes und Bennetts angeschlagen : Borussia fehlen beim Auftakt sechs Spieler

Mönchengladbach Neben Denis Zakaria, Marcus Thuram und Andreas Poulsen fallen Laszlo Bénes, Keanan Bennetts und Max Grün für den Trainingsauftakt am Dienstag um 11 Uhr aus.

Borussias Trainer Marco Rose muss beim Trainingsauftakt am Dienstag auf sechs Profis verzichten. Neben Denis Zakaria (individuelles Training), Marcus Thuram (Operation am Sprunggelenk) und Andreas Poulsen (Schulter-OP), die alle im Aufbautraining sind, fallen Laszlo Bénes, Max Grün und Keanan Bennetts aus. Bénes hat sich sich beim Individualtraining in der Sommerpause eine Bandverletzung im Sprunggelenk zugezogen, Grün eine Innenbandverletzung am Knie und Keanan Bennetts eine Mittelfußprellung. Somit gehen die Gladbacher mit 24 Spielern und drei Torhütern in das erste Training, das um 11 Uhr auf dem Trainingsgelände im Borussia-Park sein wird.

Nach dem Start am Dienstag trainieren die Borussen am Mittwoch (10 und 16 Uhr) zweimal. Am Donnerstag und Freitag steht jeweils um 10 Uhr eine weitere Einheit auf dem Programm. Nach dem Training am Samstagmorgen (9 Uhr) endet die erste Trainingswoche der Vorbereitung. Maximal 300 Zuschauer sind pro Trainingseinheit zugelassen. Hierfür müssen sich die Fans in Borussias Ticket-Shop online eine Freikarte sichern. Die Karten für den Trainingsauftakt waren bereits am Montag vergriffen, für die restlichen Einheiten waren am Nachmittag noch Tickets zu haben.