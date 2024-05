Zahlreiche Vorschläge Das sind die Wunschspieler der Gladbach-Fans

Am Donnerstag haben der FC St. Pauli und Marcel Hartel bekannt gegeben, dass sich die Wege des Klubs und des Spielers trennen werden. Einige Gladbach-Fans werden bei dieser Nachricht die Ohren gespitzt haben, schließlich hält sich der Name Hartel seit einigen Monaten hartnäckig in der Gerüchteküche. Doch Hartels Ziel als Ex-Kölner wird offenbar nicht der Niederrhein sein, Paulis Sportchef Andreas Bornemann sprach gegenüber der „Morgenpost“ von einer Tendenz in Richtung Ausland, „weil er nicht bereit wäre, seinen Stellenwert bei uns im Verein und in der Mannschaft für die Klubs, die infrage kommen, herzugeben“.