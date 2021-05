Gladbachs Saisonfinale in Bremen : Charaktertest für Rose und seine Borussen

Das Hinspiel gewann Gladbach, hier mit Jonas Hofmann (l.), mit 1:0. Foto: dpa/Federico Gambarini

Analyse Mönchengladbach Für Borussia Mönchengladbach geht es im letzten Saisonspiel in Bremen um die Conference League, aber auch darum, sich ehrenhaft aus der Saison zu verabschieden. Anders als 2018 in Hamburg.

In Bremen hat Borussia Mönchengladbach schon tolle Tage erlebt. 1987 gab es ein 7:1, das ist der bis heute höchste Bundesliga-Auswärtssieg des Klubs. Und 2015 wurde am vorletzten Spieltag mit einem 2:0-Erfolg an der Weser die erste Teilnahme an der Champions League klar gemacht. Nun treten die Borussen zum Saisonfinale bei Werder an. Und es geht um richtig viel. Für Werder um die Existenz in der Bundesliga und für die Borussen darum, ein Ergebnis zu erzielen, das für den Fall, dass Konkurrent Union Berlin gegen Vizemeister RB Leipzig nicht gewinnt, reicht, um doch noch Rang sieben und damit die Conference League zu schaffen.

Das ist das nackte Ergebnis, das auf dem Spiel steht. Doch sind Trainer Marco Rose und die Seinen in einer Situation, in der es auch nötig ist, Charakter zu zeigen. Wer in den Abstiegskampf verwickelt ist wie Gladbach, indirekt und tabellarisch unbeteiligt, doch mit einer gewissen Entscheidungskraft, der steht unter genauer Beobachtung derer, die Schaden davon tragen oder profitieren könnten von dem, was Gladbach in Bremen abliefert.

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Bremen aussehen

Ein Fußballspiel als Charaktertest, das sind große Worte, doch genau darum geht es: sich ehrenhaft aus der Saison zu verabschieden. Zumal nach dem, was Gladbach im Schlussspurt der Saison bisher angeboten hat, als es nach und nach Europa-Themen abhakte, erst die Champions League, dann die Europa League. Um mit den Worten von Trainer Marco Rose zu sprechen: In den letzten vier Spielen wirkten die Gladbacher oft so, als habe es den Stromausfall gegeben, von dem Rose nach dem 0:6 in München sprach. Beim Meister ging über 90 Minuten nichts, beim 2:3 bei 1899 Hoffenheim und beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart war jeweils die zweite Halbzeit so, als sei der Stecker gezogen.

Das Problem ist: Den Fans fallen deswegen in diesen Tagen weniger die tollen Spiele an der Weser ein, die es mal gab, als vielmehr eine Reise in den Norden, die unter ähnlichen Umständen stattfand wie jetzt und mit einer maximal ärgerlichen Vorstellung endete: das 1:2 beim Hamburger SV am letzten Spieltag der Saison 2017/18. Auch da hatte Gladbach noch eine zarte Europa-Chance, trat jedoch beim feststehenden Absteiger an und spielte, sagen wir es positiv, belanglosen Sommerfußball. Man könnte auch sagen: Borussia spielte, als ginge sie die Geschichte gar nichts an.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 29 Bilder Die Verträge der Borussia-Spieler

Die Europa-Chance war zwar ohnehin futsch, weil Stuttgart 4:1 bei den Bayern siegte, aber der letzte Eindruck der Borussen war: blutleer, emotions- und lustlos. Der damalige Trainer Dieter Hecking war stinksauer und ließ das seine Spieler auch wissen. In der Saison danach gab es massive Änderungen. Doch das Grundproblem, dass es immer wieder solche unerklärlichen Nicht-Leistungen gibt, wenn gute notwendig wären, ist geblieben.

Auch bei Rose. Für ihn ist das Werder-Spiel der Schlussstrich unter seine Gladbach-Zeit. Am Sonntag geht dann jeder seine Wege, der Trainer und Borussia, und manchmal wirkt es, als sei man letztlich froh darüber, dass es nun vorbei ist. Beide Seiten haben Anlass, zu hinterfragen, warum es nach dem starken ersten Jahr ein schwaches zweites gab, in dem fehlende Konstanz die einzige Konstante ist.

„In diesen zwei Jahren mit Borussia ist viel passiert. Vor allem im letzten Vierteljahr war die Stimmung rund um den Verein nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Natürlich werde ich darüber nachdenken, woran das gelegen hat und wie ich mich dadurch auch persönlich weiterentwickeln kann“, sagt Rose. Das große persönliche Resümee wird er nach Bremen ziehen.

Seine zweite Saison war schwierig wegen Corona, wegen seiner Entscheidung, die Borussia zu wechseln, aber vor allem wegen des Wankelmuts seines Teams. „Wir haben als Gruppe zu wenig Konstanz auf den Platz gebracht und zu wenig auf hohem Niveau performt. Individuell haben wir die Qualität, das zeigen auch die vielen EM-Nominierungen“, sagt Rose.