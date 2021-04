Kostenpflichtiger Inhalt: Borussen reisen nach Berlin : Darum hat Gladbach ein Baustein-Spiel am Sehnsuchtsort

Hier spielt Borussia am Samstag: das Berliner Olympiastadion. Foto: dpa/Soeren Stache

Analyse Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach spielt am Samstag bei Hertha BSC. Ein weiteres Spiel im Olympiastadion bleibt den Gladbachern in der laufenden Saison versagt, wieder reichte es nicht für das Pokalfinale. Dafür können sie nun mit einem Sieg in Berlin einem anderen Ziel näherkommen.