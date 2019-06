Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Borussia-Transfer : Bloß nicht das Falsche von Embolo erwarten

Meinung Mönchengladbach Borussia verpflichtet Breel Embolo für bis zu 15 Millionen Euro. Auf Schalke wurde der Schweizer in drei Jahren nie so richtig glücklich, was auch daran lag, dass von Beginn an falsche Erwartungen in ihn gesetzt wurden.