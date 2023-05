Olschowsky angeschlagen raus Borussias Saison endet mit 3:0-Sieg in Halle

Der bis dato aus Borussia-Sicht erfolgreich verlaufende Abend wurde in der 67. Minute getrübt, als Olschowksy nach einem Zusammenprall mit Schmerzen an der linken Hand ausgewechselt werden musste. Tobias Sippel ersetzte Olschowsky, bei dem ein längerer Ausfall wohl aber nicht zu befürchten ist. In der Schlussphase plätscherte die Partie ihrem Ende entgegen. Der eingewechselte Hannes Wolf hatte in der 79. Minute aus spitzem Winkel noch das 4:0 auf dem Fuß, doch Mesenhöler konnte parieren. Und ein paar Minuten später blieb der Österreicher nochmals mit einem Schussversuch an einem Abwehrbein hängen.